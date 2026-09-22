Большие перестановки в Xbox: новую Halo делают авторы Call of Duty, Ninja Theory закроют

Microsoft объявила о масштабной реструктуризации игровых студий Xbox через 2,5 месяца после увольнения 31 600 сотрудников.

Как стало известно, студия Activision возьмёт на себя управление франшизами Halo и Sea of Thieves, а также Age of Empires. Авторы Call of Duty займутся разработкой новой части Halo, а прежняя команда будет поддерживать старые игры.

Activision также займётся разработкой следующей игры Halo под руководством новой, специально созданной команды, которая будет работать отдельно от текущей разработки и планов по Call of Duty. Небольшая команда Halo Studios продолжит поддерживать сообщество Halo и уже вышедшие игры.

Директор по контенту Xbox Мэтт Бути также заявил о срыве двух соглашений с Ninja Theory — теперь проходят консультации с сотрудниками по поводу закрытия студии. Всего Microsoft планирует уволить ещё 268 человек.

Помимо этого, Obsidian переходит к Bethesda для тесного сотрудничества над новой игрой Fallout. Turn 10 Studios и Playground Games также объединяются в одну студию, которая сосредоточится на будущем Forza Horizon и Fable.