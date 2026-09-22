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«Нет ничего лучше человека»: Том Круз выступил с речью против ИИ в кино и искусстве

«Нет ничего лучше человека»: Том Круз выступил с речью против ИИ в кино и искусстве
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Известный актёр Том Круз заслужил аплодисменты во время выступления на мероприятии Британской академии кино и телевизионных искусств, защищая контент, созданный без искусственного интеллекта.

Нет ничего лучше человека. Успех блокбастеров в кинотеатрах этим летом показывает, что людям нужен человеческий опыт — это касается и молодой аудитории. То, на что вы обращаете внимание, вы и воплощаете в жизнь. [...] Я не хочу терять профессионалов, посвятивших свою карьеру созданию фильмов. [...] Люди хотят видеть настоящее.

Ранее ИИ-актриса Тилли Норвуд, образ которой сгенерировали нейросети, получила дебютную роль в кино.

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