«Нет ничего лучше человека»: Том Круз выступил с речью против ИИ в кино и искусстве
Известный актёр Том Круз заслужил аплодисменты во время выступления на мероприятии Британской академии кино и телевизионных искусств, защищая контент, созданный без искусственного интеллекта.
Нет ничего лучше человека. Успех блокбастеров в кинотеатрах этим летом показывает, что людям нужен человеческий опыт — это касается и молодой аудитории. То, на что вы обращаете внимание, вы и воплощаете в жизнь. [...] Я не хочу терять профессионалов, посвятивших свою карьеру созданию фильмов. [...] Люди хотят видеть настоящее.
Ранее ИИ-актриса Тилли Норвуд, образ которой сгенерировали нейросети, получила дебютную роль в кино.