NVIDIA выпустила драйвер 617.14 с оптимизацией Control Resonant и ремастера «Ведьмака 3»
Производитель видеокарт NVIDIA представила новый драйвер GeForce Game Ready 617.14, посвящённый нескольким новым большим играм на ПК.
Пакет обновлений включает различные улучшения для Control Resonant, Gears of War: E‑Day, ремастера «Ведьмака 3» и Aion 2. Например, новый «Ведьмак» получил трассировку пути, а в Control была улучшена стабильность кадров. Эти релизы также стали поддерживать DLSS 4.5 Super Resolution и Multi‑Frame Generation.
MMORPG Aion 2 в будущем станет одной из первых игр с поддержкой DLSS 5 — новая технология масштабирования, которая с помощью искусственного интеллекта «дорисовывает» кадры в играх для повышения фотореализма, была анонсирована в сентябре.