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NVIDIA выпустила драйвер 617.14 с оптимизацией Control Resonant и ремастера «Ведьмака 3»

NVIDIA выпустила драйвер 617.14 с оптимизацией Control Resonant и ремастера «Ведьмака 3»
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Производитель видеокарт NVIDIA представила новый драйвер GeForce Game Ready 617.14, посвящённый нескольким новым большим играм на ПК.

Пакет обновлений включает различные улучшения для Control Resonant, Gears of War: E‑Day, ремастера «Ведьмака 3» и Aion 2. Например, новый «Ведьмак» получил трассировку пути, а в Control была улучшена стабильность кадров. Эти релизы также стали поддерживать DLSS 4.5 Super Resolution и Multi‑Frame Generation.

MMORPG Aion 2 в будущем станет одной из первых игр с поддержкой DLSS 5 — новая технология масштабирования, которая с помощью искусственного интеллекта «дорисовывает» кадры в играх для повышения фотореализма, была анонсирована в сентябре.

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