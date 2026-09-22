Virtus.pro вылетела с Stake Pulse Beat II по CS 2 на последнем месте

Virtus.pro завершила выступление на Stake Pulse Beat II по Counter-Strike 2, проиграв оба матча группового этапа. Турнир проходит в Стокгольме с призовым фондом $ 60 тыс.

В первой встрече команда уступила BBL Esports со счётом 0:2 — 0:13 на Nuke и 5:13 на Mirage. В матче на вылет VP проиграла шведской Johnny Speeds — 11:13 на Cache и 2:13 на Dust2. На момент встречи VP занимала 39-е место в рейтинге VRS, а соперник — 116-е. По предварительным расчётам, поражения обойдутся команде в 41 рейтинговое очко.

Stake Pulse Beat II стал первым международным LAN-турниром за пределами СНГ для обновлённого состава VP. Команда была перестроена в марте 2026 года. До поездки в Стокгольм коллектив выступал преимущественно на региональных соревнованиях — главным достижением остаётся победа на WINLINE MPKBK CIS LAN Season 5.