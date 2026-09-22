Disney выпустит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ» — первый кадр

Компания Disney разрабатывает новый мультсериал «Чёрный Плащ». Шоу про утку-супергероя выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+, даты выхода у проекта пока нет. Авторы уже показали первый кадр с персонажем в его традиционном образе.

Фото: Disney

Действие будущего мультсериала развернётся через 35 лет после событий оригинального анимационного проекта. По сюжету Кряк Лапчатый возвращается к супергеройской деятельности впервые за много лет, работая вместе со своим фанатом-подростком.

У будущего мультсериала звёздный каст. Главные роли озвучат Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Сет Роген («Киностудия»), Лиззи Каплан («Симпсоны»), Дэн Стивенс («Декстер: Воскрешение») и другие актёры. Шоураннерами выступят Шон Трэтта («Звёздный путь: Пикар») и Борха Пенья Горостеги (Lost and Crowned).