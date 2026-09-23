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Режиссёр «Носферату» и «Оборотня» снимет «Ромео и Джульетту».

Режиссёр «Носферату» и «Оборотня» снимет «Ромео и Джульетту».
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Роберт Эггерс, снявший «Носферату» и другие фильмы, сейчас работает над «Оборотнем». После него он займётся своей адаптацией «Ромео и Джульетты».

Эггерс работает над адаптацией «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира для студии Focus Features, которая одержала победу в борьбе за права на экранизацию, в которой участвовали A24, Sony и Warner Bros.

После заключения сделки Эггерс снова будет работать со специализированным подразделением Universal, которое выпустило хит 2024 года «Носферату» и выпустит «Оборотня». Эггерс выступит режиссёром и продюсером. Пока неясно, кто еще будет продюсировать или исполнять обязанности исполнительного продюсера.

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