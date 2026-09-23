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Появился новый кадр фильма «Рокки — это я» о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне

Появился новый кадр фильма «Рокки — это я» о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне
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Издание Empire поделилось новым кадром фильма «Рокки — это я» о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне. На нём можно увидеть актёра Энтони Ипполито в образе Сильвестра Сталлоне.

Новый кадр фильма «Рокки — это я»

Фото: Empire

«Рокки — это я» расскажет, как ещё никому не известный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра, и был готов пойти на всё ради достижения своей цели.

Лента о создании культовой спортивной драмы «Рокки» официально выйдет в России 26 ноября — спустя шесть дней после мировой премьеры.

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