Николас Виндинг Рефн и Райан Гослинг поработают над комедией

Николас Виндинг Рефн и Райан Гослинг работали вместе над легендарным фильмом «Драйв» и лентой «Только бог простит», а теперь в работу запущена безымянная комедия.

В 2024 году Гослинг рассказал The Wall Street Journal, что избегает мрачных ролей и что они с Евой Мендес выбирают проекты, «в первую очередь думая о своей семье». Когда его спросили о дате выхода фильма или конкретных планах, Рефн ответил уклончиво.

Лучше не знать, что ты получишь, потому что тогда ты будешь намного счастливее.

Гослинг тоже не раскрывал никакие детали картины. Неизвестно ничего: ни сюжет, ни актёрский состав (кроме Гослинга), ни сроки выхода.