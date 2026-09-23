«Пусть винит себя». Махершала Али — о Кевине Файги и отмене «Блэйда»

Недавно Махершала Али вновь вспомнил про «Блэйда» и печальную судьбу фильма. Актёр в очередной раз напомнил, что в невыходе картины виноват только Кевин Файги, президент Marvel Studios.

Кевин сказал, что это была самая большая неудача в его карьере. Я с этим согласен. Соглашусь с ним на 100%, он должен себя так ощущать, пусть винит только себя.

Перезапуск «Блэйда» анонсировали ещё в 2019 году. Сценарий картины дважды переписывался, а режиссёры уходили из проекта. С тех пор лента несколько раз переносилась — и судьба фильма осталась в подвешенном состоянии. В итоге работу над ней прекратили полностью.