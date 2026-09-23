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«Годзилла: Минус ноль» станет первым фильмом франшизы со взрослым возрастным рейтингом

«Годзилла: Минус ноль» станет первым фильмом франшизы со взрослым возрастным рейтингом
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«Годзилла: Минус ноль» станет первым фильмом франшизы с рейтингом R, то есть для взрослых. На этот шаг пошли, потому что в ленте много сцен с насилием и обилием крови.

События картины развернутся в 1949 году, через два года после финала «Минус один». Лента расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также заработала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

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