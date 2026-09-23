15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном

Стартовал сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном
Комментарии

Сегодня на Apple TV стартовал сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном. Всего эпизодов будет восемь, вышло пока что два.

По сюжету Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют самих себя — вместе с семьями они начинают жить в одном ранчо в Техасе. Но дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В проекте также сыграли Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Натали Мартинес («Смертельная гонка»), Бриттани Исибаси («На крючке») и другие актёры. Одним из создателей проекта стал Ли Айзенберг — продюсер легендарного комедийного сериала «Офис».

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android