Сегодня на Apple TV стартовал сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном. Всего эпизодов будет восемь, вышло пока что два.

По сюжету Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют самих себя — вместе с семьями они начинают жить в одном ранчо в Техасе. Но дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В проекте также сыграли Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Натали Мартинес («Смертельная гонка»), Бриттани Исибаси («На крючке») и другие актёры. Одним из создателей проекта стал Ли Айзенберг — продюсер легендарного комедийного сериала «Офис».