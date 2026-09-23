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Sony хочет, чтобы Дестин Дэниель Креттон снял следующего «Человека-паука»

Sony хочет, чтобы Дестин Дэниель Креттон снял следующего «Человека-паука»
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После оглушительного успеха «Человека-паука: Новый день» в прокате, Sony явно собирается работать с режиссёром, Дестином Дэниелом Креттоном, дальше. Постановщик подписал с компанией контракт ещё на три года.

Сама Sony хочет, чтобы Креттон снял следующую часть «Человека-паука» с Томом Холландом, то есть уже пятый фильм серии. Каким он будет, пока, конечно, сказать сложно.

Увидеть Человека-паука в следующий раз удастся лишь в ленте «Мстители: Секретные войны», поскольку для «Судного дня» герой не заявлен. Впрочем, его появление могут намеренно держать в секрете до самой премьеры. Или же персонаж и правда не появится в ближайшем фильме Marvel Studios.

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