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В фильме «Глиноликий» главный герой полностью трансформируется в жуткого монстра

В фильме «Глиноликий» главный герой полностью трансформируется в жуткого монстра
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Том Рис Харрис, сыгравший главную роль в хорроре «Глиноликий» в рамках киновселенной DC, рассказал, что в фильме зрители увидят полную трансформацию героя в жуткого монстра из комиксов.

Фанаты начали опасаться, что создатели ленты не показывают полноценный облик в рекламных материалах, потому что его не будет в картине, но авторы просто скрывают его до премьеры ленты.

Хоррор расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 23 октября.