В Counter-Strike 2 добавили режим Rush в формате «три на три»

Компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2 с новым соревновательным режимом Rush.

Матчи Rush проходят в формате «три на три». Игроки сражаются на случайных аренах, для победы нужно добраться до замка соперника. Чтобы выиграть раунд, нужно захватить башню противника.

Помимо этого, обновления получили основные механики игры. К примеру, теперь игроки могут бесшумно перезаряжать оружие, удерживая нужную клавишу — но перезарядка будет происходить медленно. В меню также появилось несколько стилей прицелов, а также вкладка для его настройки. Были обновлены карты Ancient, Cache, Mirage и Train.