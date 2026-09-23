15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Counter-Strike 2 добавили режим Rush в формате «три на три»

В Counter-Strike 2 добавили режим Rush в формате «три на три»
Комментарии

Компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2 с новым соревновательным режимом Rush.

Матчи Rush проходят в формате «три на три». Игроки сражаются на случайных аренах, для победы нужно добраться до замка соперника. Чтобы выиграть раунд, нужно захватить башню противника.

Помимо этого, обновления получили основные механики игры. К примеру, теперь игроки могут бесшумно перезаряжать оружие, удерживая нужную клавишу — но перезарядка будет происходить медленно. В меню также появилось несколько стилей прицелов, а также вкладка для его настройки. Были обновлены карты Ancient, Cache, Mirage и Train.

Материалы по теме
BC.Game перевела electroNic в запас состава по CS 2