В Counter-Strike 2 появилась система питомцев-куриц

Valve представила систему питомцев-куриц в обновлении Rush Hour для Counter-Strike 2. Теперь игроки могут выращивать птиц, давать им имена и брать с собой в официальные матчи.

Яйцо выпадает в еженедельном наборе наград при повышении уровня профиля. Выбор питомца занимает обе доступные ячейки наград, что лишает возможности получить кейс или скин на текущей неделе. Предмет нельзя продать на Торговой площадке или передать другим игрокам. Одновременно у игрока может быть только одна активная птица.

Фото: Reddit

Процесс развития включает несколько стадий: яйцо вылупляется через неделю, после чего цыплёнок превращается в молодую особь, а затем — во взрослую курицу. Всего в игре доступно три породы и 34 варианта окраса. Для роста требуется специальный корм, который также выпадает в еженедельном дропе. Если вовремя не покормить питомца, он исчезнет из инвентаря.

Взрослые особи обучаются трюкам и могут летать. В игру также добавлена «Фотобудка» с 11 позами и набором аксессуаров, включая шляпы и спецэффекты. Фоны для снимков открываются за проведение матчей с курицей на официальных серверах. После завершения полного цикла выращивания фотографии сохраняются в специальном альбоме в профиле игрока.