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В CS 2 может появиться новая снайперская винтовка M14 — первое оружие за восемь лет

В CS 2 может появиться новая снайперская винтовка M14 — первое оружие за восемь лет
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В файлах Counter-Strike 2 обнаружены данные о новом оружии — снайперской винтовке M14. Если Valve добавит её в игру, это станет первым новым оружием в серии с момента появления MP5-SD в августе 2018 года.

M14 будет стоить $4100 и иметь магазин на пять патронов. Урон за выстрел составит 115 единиц с четырёхкратным множителем при попадании в голову. Оружие использует патроны .338 и классифицируется как винтовка с оптическим прицелом.

По характеристикам M14 займёт нишу между автоматическими винтовками и AWP ($4750). В отличие от AWP, новая винтовка не будет убивать с одного попадания в корпус, но вознаградит за точные хедшоты. Награда за убийство составит $100 — столько же, сколько у AWP.

Степень готовности оружия к релизу неизвестна. Однако детализированные характеристики в файлах активной версии игры указывают на продвинутую стадию разработки. Обнаружение совпало с выходом крупного обновления Rush Hour, которое добавило режим Rush, тихую перезарядку и систему питомцев-куриц.

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