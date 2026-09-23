Вышел новый короткий трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым

«Централ Партнёршип» поделился новым коротким трейлером фильма «Битва моторов», в котором показали главных героев.

Новый трейлер фильма

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Централ Партнёршип».

Главным героем ленты выступит Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Режиссёром «Битвы моторов» выступает Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября.