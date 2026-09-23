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Фильм Выжить во льдах (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, кадры

Кадры из триллера «Выжить во льдах» про инцидент в Антарктиде — премьера 25 февраля
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила представила новые кадры из фильма «Выжить во льдах». Новую ленту от продюсера Карена Шахназарова покажут в кинотеатрах России 25 февраля 2027 года.

Фото: «Каро Премьер»

Фото: «Каро Премьер»

Фото: «Каро Премьер»

Фото: «Каро Премьер»

Фото: «Каро Премьер»

Фото: «Каро Премьер»

Фото: «Каро Премьер»

Фото: «Каро Премьер»

«Выжить во льдах» — психологический триллер о людях, оказавшихся один на один со стихией.
События ленты развернутся в Антарктиде в начале 1980-х. После ЧП на советской полярной станции «Восход» полярники оказываются в экстремальной ситуации — впереди морозы до минус 70 градусов, вокруг на тысячи километров ледяная пустыня, а немедленная эвакуация невозможна. Начальник станции Серов принимает ряд нестандартных решений, которые могут привести к очередно