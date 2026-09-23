15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла романтическая комедия «Гипотеза любви» с Лили Рейнхарт

Вышла романтическая комедия «Гипотеза любви» с Лили Рейнхарт
Комментарии

Сегодня на Amazon Prime Video вышла романтическая комедия «Гипотеза любви» с Лили Рейнхарт в одной из главных ролей. Картину уже можно посмотреть.

«Гипотеза любви» — экранизация одноимённого романа Али Хейзелвуд. Сюжет рассказывает об аспирантке Олив, которая целует первого встречного мужчину, чтобы доказать подруге наличие личной жизни. Выясняется, что она поцеловала профессора Адама, который соглашается вступить с ней в фиктивные отношения. Герои начинают научный эксперимент, чтобы проверить свои теории о любви.

В ленте также сыграли Том Бейтман («Много шума из ничего»), Николас Дюверней («Белый лотос») и другие актёры. Режиссёром выступила Клер Скэнлон — одна из постановщиков сериалов «Чудотворцы» и «Бруклин 9-9».