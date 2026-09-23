Трейлер фильма «Приключения пингвинёнка» с Павлом Прилучным — выход 12 ноября

Кинокомпании «Наше кино» и «Метеор Студия» представили дебютный трейлер фильма «Приключения пингвинёнка». Семейная комедия выйдет в кинотеатрах России 12 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

В центре повествования – очаровательный пингвинёнок Кви, живущий в Московском зоопарке. Больше всех о нём заботится Анна – куратор пингвинов, которая включает ему любимые песни и в свободное время ведёт о пингвинёнке блог. Однажды в зоопарк приезжает известный зоолог, который сообщает, что Кви должен отправиться в другой город. Однако судьба даёт пингвинёнку шанс: во время перевозки происходит неожиданная авария, и он сбегает.

Главные роли в фильме сыграли Валентина Ляпина («Нейробатя»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Роман Курцын («Мой папа — медведь») и другие актёры. Режиссёром выступила Ольга Амоль («Маша и Медведь: Анимашки»).