Режиссёр «Обители зла» и «Орудий» Зак Креггер назвал свои любимые видеоигры

Американский режиссёр Зак Креггер рассказал о своих любимых видеоиграх. В интервью изданию Regal Movies постановщик «Варвара», «Орудия» и экранизации Resident Evil («Обитель зла») постановщик назвал четыре главных видеоигры в его жизни.

Так, в список попал рогалик The Binding of Isaac, экшен Dark Souls 3, шутер Resident Evil 4 и постапокалиптический экшен The Last of Us Part 2 от Sony.

Любимые игра Зака Креггера Фото: Regal Movies

Любимые видеоигры Зака Креггера

The Binding of Isaac — культовый рогалик от Эдмунда Макмиллена и Флориана Химсла.

— культовый рогалик от Эдмунда Макмиллена и Флориана Химсла. Dark Souls 3 — третья часть серии Dark Souls от студии FromSoftware.

— третья часть серии Dark Souls от студии FromSoftware. Resident Evil 4 — ремейк культового зомби-экшена от Capcom.

— ремейк культового зомби-экшена от Capcom. The Last of Us Part 2 — вторая часть зомби-серии от студии Naughty Dog.

Само интервью Креггер дал в честь выпуска «Обители зла» — экранизации Resident Evil. Картина вышла в мировой прокат 18 сентября, а 26-го числа лента доберётся до России.