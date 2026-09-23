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Режиссёр «Обители зла» и «Орудий» Зак Креггер назвал свои любимые видеоигры

Режиссёр «Обители зла» и «Орудий» Зак Креггер назвал свои любимые видеоигры
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Американский режиссёр Зак Креггер рассказал о своих любимых видеоиграх. В интервью изданию Regal Movies постановщик «Варвара», «Орудия» и экранизации Resident Evil («Обитель зла») постановщик назвал четыре главных видеоигры в его жизни.

Так, в список попал рогалик The Binding of Isaac, экшен Dark Souls 3, шутер Resident Evil 4 и постапокалиптический экшен The Last of Us Part 2 от Sony.

Любимые игра Зака Креггера

Любимые игра Зака Креггера

Фото: Regal Movies

Любимые видеоигры Зака Креггера

  • The Binding of Isaac — культовый рогалик от Эдмунда Макмиллена и Флориана Химсла.
  • Dark Souls 3 — третья часть серии Dark Souls от студии FromSoftware.
  • Resident Evil 4 — ремейк культового зомби-экшена от Capcom.
  • The Last of Us Part 2 — вторая часть зомби-серии от студии Naughty Dog.

Само интервью Креггер дал в честь выпуска «Обители зла» — экранизации Resident Evil. Картина вышла в мировой прокат 18 сентября, а 26-го числа лента доберётся до России.

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