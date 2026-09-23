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Стали известны детали новых сцен расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

Стали известны детали новых сцен расширенной версии фильма «Мстители: Финал»
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25 сентября состоится мировая премьера фильма расширенной версии фильма «Мстители: Финал». Перевыпуск супергеройской картины получил примерно четыре минуты дополнительного хронометража, и некоторые зрители в Европе уже посмотрели новинку.

Так, в расширенных «Мстителях» добавили три новые сцены, которые связывают ленту с будущим проектом «Мстители: Судный день».

  • Первая сцена — после возвращения в прошлое Стив и Пегги танцуют, после чего раздаётся стук в дверь. Оказывается, что в таймлайн героя попадает Локи и предлагает Кэпу и его жене некую помощь.
  • Вторая сцена — ещё одна отсылка на сериал «Локи». По сюжету эпизода Мобиус из «Управления временными изменениями» наблюдает за тем, как погибают целые мультивселенные.
  • Третья сцена — её события разворачиваются уже после финала фильма «Человек-паук: Новый день». Брюс Бэннер находится в специальной камере, где не действуют его способности. Вдруг трансляция прерывается, на фоне Брюс превращается в Халка, после чего на полу появляются символы Доктора Дума.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Лента станет мостиком к ленте «Мстители: Секретные войны», в которой появятся многие другие супергерои и суперзлодеи.

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