Стали известны детали новых сцен расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

25 сентября состоится мировая премьера фильма расширенной версии фильма «Мстители: Финал». Перевыпуск супергеройской картины получил примерно четыре минуты дополнительного хронометража, и некоторые зрители в Европе уже посмотрели новинку.

Так, в расширенных «Мстителях» добавили три новые сцены, которые связывают ленту с будущим проектом «Мстители: Судный день».

Первая сцена — после возвращения в прошлое Стив и Пегги танцуют, после чего раздаётся стук в дверь. Оказывается, что в таймлайн героя попадает Локи и предлагает Кэпу и его жене некую помощь.

— после возвращения в прошлое Стив и Пегги танцуют, после чего раздаётся стук в дверь. Оказывается, что в таймлайн героя попадает Локи и предлагает Кэпу и его жене некую помощь. Вторая сцена — ещё одна отсылка на сериал «Локи». По сюжету эпизода Мобиус из «Управления временными изменениями» наблюдает за тем, как погибают целые мультивселенные.

— ещё одна отсылка на сериал «Локи». По сюжету эпизода Мобиус из «Управления временными изменениями» наблюдает за тем, как погибают целые мультивселенные. Третья сцена — её события разворачиваются уже после финала фильма «Человек-паук: Новый день». Брюс Бэннер находится в специальной камере, где не действуют его способности. Вдруг трансляция прерывается, на фоне Брюс превращается в Халка, после чего на полу появляются символы Доктора Дума.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Лента станет мостиком к ленте «Мстители: Секретные войны», в которой появятся многие другие супергерои и суперзлодеи.