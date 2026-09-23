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Старт продаж iPhone 18 в России оказался хуже iPhone 17 — из-за цен и Pro-моделей

Старт продаж iPhone 18 в России оказался хуже iPhone 17 — из-за цен и Pro-моделей
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Новые iPhone 18 Pro на старте продаж пользуются меньшим спросом, чем iPhone 17 годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так, первые продажи нового флагмана Apple в России оказались ниже прошлогодних или как минимум не превысили их. Например, в restore считают, что спрос на линейку iPhone 18 Pro находится на уровне предыдущего поколения, а первый тираж новинки у RWB оказался ниже прошлогоднего iPhone 17. На «Авито» продажи стартовали ещё на прошлой неделе и по оценочному количеству сделок iPhone 18 Pro на 13% отстаёт от показателей предыдущей модели за тот же период. При этом представители ритейлеров пока не спешат объявлять о начале продаж, ограничиваясь выдачей предзаказов.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, представители операторов признают, что число регистраций новых смартфонов в сетях примерно на треть ниже уровня 2025 года. Продавцы пытаются реализовывать устройства по завышенным ценам, поэтому покупатели выжидают снижения стоимости, отметил эксперт. Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк добавляет, что в целом спрос на iPhone в России сейчас снижается из-за проблем с доступностью и обновлением приложений.

Ещё одно важное отличие — этой осенью Apple выпустила флагманские iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, в октябре в продажу поступит ультрапремиальный складной iPhone Duo. Более бюджетная модель iPhone 18 появится лишь весной 2027 года, и он наверняка будет пользоваться большим спросом у россиян.

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