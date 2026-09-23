Старт продаж iPhone 18 в России оказался хуже iPhone 17 — из-за цен и Pro-моделей

Новые iPhone 18 Pro на старте продаж пользуются меньшим спросом, чем iPhone 17 годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так, первые продажи нового флагмана Apple в России оказались ниже прошлогодних или как минимум не превысили их. Например, в restore считают, что спрос на линейку iPhone 18 Pro находится на уровне предыдущего поколения, а первый тираж новинки у RWB оказался ниже прошлогоднего iPhone 17. На «Авито» продажи стартовали ещё на прошлой неделе и по оценочному количеству сделок iPhone 18 Pro на 13% отстаёт от показателей предыдущей модели за тот же период. При этом представители ритейлеров пока не спешат объявлять о начале продаж, ограничиваясь выдачей предзаказов.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, представители операторов признают, что число регистраций новых смартфонов в сетях примерно на треть ниже уровня 2025 года. Продавцы пытаются реализовывать устройства по завышенным ценам, поэтому покупатели выжидают снижения стоимости, отметил эксперт. Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк добавляет, что в целом спрос на iPhone в России сейчас снижается из-за проблем с доступностью и обновлением приложений.

Ещё одно важное отличие — этой осенью Apple выпустила флагманские iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, в октябре в продажу поступит ультрапремиальный складной iPhone Duo. Более бюджетная модель iPhone 18 появится лишь весной 2027 года, и он наверняка будет пользоваться большим спросом у россиян.