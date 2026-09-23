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Фильм Диггер с Крузом (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Фильм «Диггер» с Томом Крузом от автора «Выжившего» выйдет в России 8 октября
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2 октября состоится мировая премьера фильма «Диггер». Комедию с Томом Крузом можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фильм выйдет в России 8 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 10 октября.

«Диггер» расскажет о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов».

Главные роли в «Диггере» сыграли Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»), Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший».

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