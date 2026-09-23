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Фото со съёмок фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» — с Фродо и Хоббитоном

Фото со съёмок фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» — с Фродо и Хоббитоном
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Кинокомпания Warner Bros. представила новые фотографии со съёмок фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». На них можно увидеть деревню Хоббитон, которая станет одной из важнейших локаций для будущей ленты.

На самих кадрах можно увидеть подготовку к производству, режиссёра Энди Сёркиса и даже Элайджу Вуда, который вернулся к образу Фродо Бэггинса спустя 25 лет. Фотографии в WB представили в честь Дня Хоббита, который празднуют фанаты творчества Джона Толкина 22 сентября.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года. В ленте также появятся Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда. В картине также снимутся Кейт Уинслет («Титаник») и Аня Тейлор-Джой — ей досталась роль эльфийки.

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