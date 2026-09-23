«Смелый, но странный». Первые критики смешанно оценили фильм «Диггер» с Томом Крузом

1 октября состоится премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Некоторые критики уже посмотрели ленту и опубликовали короткие впечатления в соцсетях.

Мнения обозревателей насчёт картины расходятся. Так, некоторые называют проект одним из лучших в карьере Тома Круза — пишут, что фильм даёт артисту большое пространство для демонстрации своих талантов. Кроме того, ленту хвалят за яркие съёмки и непредсказуемый сюжет. При этом «Диггера» ругают за странное повествование, которое неприятно сочетает абсурд и реализм происходящего. Критики называют фильм смелым, но он понравится далеко не всем.

Что пишут первые критики про фильм «Диггер»

Фильм очень неоднозначен. Вы поймёте, о чём он, и концепция получилась интересной, но он недостаточно доверяет зрителям, чтобы не вести их за руку. Риз Ахмед великолепен. Игра Тома Круза убедительна. Сложно создавать сатиру, когда абсурд настолько ярко выражен в реальности.

«Диггер» — это смелый и великолепный артхаусный фильм, который, возможно, не понравится широкой публике, но заслужит престижные премии, особенно за съёмки и актёрскую игру. Однако мнения критиков о Крузе разделятся. Впечатляющая сцена