«Это было трогательно». Брэд Питт — о работе с собакой из фильма «Сердце зверя»

На пресс-конференции перед премьерой фильма «Сердце зверя» выступил исполнитель главной роли Брэд Питт. Он рассказал о работе с собакой по кличке Убер на съёмках картины.

По словам актёра, у него был трогательный опыт работы с немецкой овчаркой. Он отметил, что находиться рядом с питомцем в Новой Зеландии было чем-то особенным. На протяжении всех дней съёмок авторы старались всячески развлекать собаку, чтобы сцены с ней получались более живыми.

У меня был действительно трогательный опыт работы с Убером. Мы старались, чтобы каждый день был для него максимально весёлым. Бывали моменты, когда он делал что-то просто невероятное, чего не было в сценарии. Но то, что вы видите в фильме, до сих пор меня очень трогает. Находиться в Новой Зеландии, рядом с этим прекрасным зверем, было чем-то особенным. Это было действительно красиво. Мы находимся в этом прекрасном месте. Мы мокрые, нам холодно по 12 часов в день. У нас нет прицепов. Мы сидим на брёвнах, но все готовы к работе.

«Сердце зверя» выйдет в мировом прокате 25 сентября. Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца. Лента неофициально выйдет в России 1 октября.