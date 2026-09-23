Джордж Лукас хотел снять новую трилогию «Звёздных войн» до продажи Disney
На телевизионном шоу CBS Sunday Morning выступил создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас. Он рассказал, что планировал снять ещё одну трилогию в рамках космической саги.
По словам режиссёра, он задумывался о создании трёх новых фильмов по «Звёздным войнам» ещё во время производства «Мести ситхов». Однако постановщик решил уйти из кино и заняться созданием музеем нарративного искусства.
Когда задумался о создании музея, я решил уйти из кино, что было большим событием, потому что мне предстояло снять ещё одну трилогию «Звёздных войн». Но я понял, что у меня заканчивается время, действительно хотел создать этот музей.
Фильм «Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов» стал последней режиссёрской работой Джорджа Лукаса. После этого он продал свою студию Lucasfilm компании Disney за $ 4 млрд в 2012 году — вместе с правами на космическую сагу. С тех пор Лукас не участвовал в создании дальнейших фильмов и сериалов франшизы.
О музее Джорджа Лукаса: