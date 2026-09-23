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Джордж Лукас хотел снять новую трилогию «Звёздных войн» до продажи Disney

Джордж Лукас хотел снять новую трилогию «Звёздных войн» до продажи Disney
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На телевизионном шоу CBS Sunday Morning выступил создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас. Он рассказал, что планировал снять ещё одну трилогию в рамках космической саги.

По словам режиссёра, он задумывался о создании трёх новых фильмов по «Звёздным войнам» ещё во время производства «Мести ситхов». Однако постановщик решил уйти из кино и заняться созданием музеем нарративного искусства.

Когда задумался о создании музея, я решил уйти из кино, что было большим событием, потому что мне предстояло снять ещё одну трилогию «Звёздных войн». Но я понял, что у меня заканчивается время, действительно хотел создать этот музей.

Фильм «Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов» стал последней режиссёрской работой Джорджа Лукаса. После этого он продал свою студию Lucasfilm компании Disney за $ 4 млрд в 2012 году — вместе с правами на космическую сагу. С тех пор Лукас не участвовал в создании дальнейших фильмов и сериалов франшизы.

О музее Джорджа Лукаса:
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