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Xiaomi анонсировала смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max — вслед за Apple

Xiaomi анонсировала смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max — вслед за Apple
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Компания Xiaomi анонсировала Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max — новые модели своих флагманских смартфонов. Предзаказы на устройства уже стартовали в Китае — о старте мировых продаж производитель объявит позже.

Фото: Xiaomi

Главными особенностями новых гаджетов стали современные процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6 и 8 Elite Extreme Gen 6, пиковая частота которых равна 5 ГГц — рекорд среди смартфонов. Мобильное устройство Xiaomi 18 Pro получит основную камеру на 200 мегапикселей, аккумулятор на 7000 мАч и операционную систему Android 17. Смартфон 18 Pro Max обладает такими же параметрами камеры, но при этом имеет больший объём батареи (8500 мАч).

Фото: Xiaomi

Как и в случае с новыми смартфонами компании Apple, Xiaomi не представила базовый гаджет в современной линейке — его анонсируют позже. Стоимость Xiaomi 18 Pro составит от 5999 юаней (около 75 тыс. рублей), а цены на 18 Pro Max начинаются от 6999 юаней (около 88 тыс. рублей).

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