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В России покажут фильм «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым про авторов ChatGPT

В России покажут фильм «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым про авторов ChatGPT
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Кинокомпания «Вольга» объявила о выпуске фильма Artificial в России. Драму с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым покажут в стране под названием «Искусственный интеллект». Точную дату релиза в стране назовут позже.

Так, впервые будущую ленту Луки Гуаданьино представят 5 октября на 64-м кинофестивале в Нью-Йорке. Ожидается, что на премьере будут главные звёзды картины, а также постановщик и продюсеры ленты.

Фильм Artificial расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Самого Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).

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