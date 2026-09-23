В России покажут фильм «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым про авторов ChatGPT

Кинокомпания «Вольга» объявила о выпуске фильма Artificial в России. Драму с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым покажут в стране под названием «Искусственный интеллект». Точную дату релиза в стране назовут позже.

Так, впервые будущую ленту Луки Гуаданьино представят 5 октября на 64-м кинофестивале в Нью-Йорке. Ожидается, что на премьере будут главные звёзды картины, а также постановщик и продюсеры ленты.

Фильм Artificial расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Самого Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).