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Набор Champions 2026 по Valorant заработал $ 20,7 млн в Китае за три часа

Набор Champions 2026 по Valorant заработал $ 20,7 млн в Китае за три часа
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Коллекция скинов Champions 2026 по Valorant установила рекорд на китайской платформе Douyin. За первые три часа продаж набор принёс около $20,7 млн — продано более 300 тыс. полных бандлов по 426 юаней (~$ 63) и 60 тыс. отдельных скинов на Phantom.

Для сравнения: набору Champions 2025 потребовалось пять дней на Douyin, чтобы преодолеть отметку в $35 млн. В 2024 году общий годовой доход от цифровых товаров VCT, распределённый между партнёрскими командами, составил $44,3 млн. Таким образом, Champions 2026 за три часа на одной платформе заработал почти половину годового показателя 2024-го.

По модели Riot Games, 50% чистой выручки от продаж коллекции Champions распределяется между 48 партнёрскими организациями VCT. Дополнительную долю получают 16 команд — участниц турнира. В 2025 году общий доход, распределённый между партнёрами, превысил $ 100 млн — результаты 2026-го могут значительно превзойти эту сумму.

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