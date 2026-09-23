15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм Рэй Ганн (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер мультфильма «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» — выход 18 декабря
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультфильма «Рэй Ганн». Фантастическая картина выйдет в онлайн-кинотеатре 18 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие ленты развернётся в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

Главные роли в мультфильме озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Том Уэйтс («Ночь на Земле») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Брэд Бёрд — автор культовых анимационных картин «Суперсемейка» и «Стальной гигант».

О другом предстоящем мультфильме:
Видео
Финальный трейлер мультфильма «Ведьмин лес» — выход в России 3 декабря