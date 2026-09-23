Трейлер мультфильма «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» — выход 18 декабря

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультфильма «Рэй Ганн». Фантастическая картина выйдет в онлайн-кинотеатре 18 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие ленты развернётся в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

Главные роли в мультфильме озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Том Уэйтс («Ночь на Земле») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Брэд Бёрд — автор культовых анимационных картин «Суперсемейка» и «Стальной гигант».