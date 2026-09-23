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Экшен Titan Quest 2 выйдет из раннего доступа 19 января — трейлер

Экшен Titan Quest 2 выйдет из раннего доступа 19 января — трейлер
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Издательство THQ Nordic представило трейлер Titan Quest 2, раскрывающий дату выхода игры из раннего доступа. Полноценный релиз экшена состоится 19 января 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Таким образом, проект выйдет спустя почти полтора года раннего доступа, который начался в августе 2025 года. Разработчики отметили, что после релиза поддержка игры продолжится — авторы будут добавлять в проект новый контент.

Titan Quest 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. По сюжету геймерам предстоит остановить сошедшую с ума Немезиду и освободить её жертв из заточения. Пользователи сразятся со множеством существ из античных мифов, включая гарпий, кентавров, сатиров и других созданий. В игре также есть русский перевод в виде субтитров.

О другом предстоящем экшене:
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