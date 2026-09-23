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Фильм Дикая лошадь (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер фильма «Дикая лошадь» от автора «Трёх билбордов» — выход 6 ноября
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Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Дикая лошадь». Комедия выйдет в мировом прокате 6 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Лента расскажет историю двух агентов ЦРУ, действующих в 1970-х годах в Чили. Их задача — свергнуть местного президента Сальвадора Альенде. Съёмки ленты прошли на острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.

Главные роли в фильме сыграли Джон Малкович («Подмена»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Стив Бушеми («Бешеные псы») и другие актёры. Режиссёром выступил Мартин Макдона — автор знаменитых фильмов «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина». Ранее «Дикую лошадь» показали на Венецианском кинофестивале, где её тепло приняли критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 94% свежести от обозревателей.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас: