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Фильм Горничная 2, Сидни Суини (2027): дата выхода в России, когда выйдет, где смотреть

Эротический триллер «Горничная 2» с Сидни Суини выйдет в России в декабре 2027 года
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Кинокомпания «Вольга» раскрыла дату выхода фильма «Горничная 2» в России. Премьера продолжения эротического триллера в кинотеатрах страны состоится 16 декабря 2027 года — за день до мировой премьеры.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. В продолжении, которое получило название «Тайна горничной», она устроится работать в новую семью, которая скрывает опасные тайны.

Главную роль в сиквеле вновь исполнит Сидни Суини («Эйфория»). В продолжении также сыграет Кирстен Данст («Человек-паук»). Режиссёром выступит Пол Фиг, постановщик первой части. Оригинальная «Горничная» вышла в декабре 2025 года и собрала более $ 400 млн, при скромном бюджете в $ 35 млн. Ленту также официально показывали в российских кинотеатрах, где она также продемонстрировала высокие результаты — сборы превысили 1,39 млрд рублей.

О первой части фильма «Горничная»: