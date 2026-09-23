Эротический триллер «Горничная 2» с Сидни Суини выйдет в России в декабре 2027 года

Кинокомпания «Вольга» раскрыла дату выхода фильма «Горничная 2» в России. Премьера продолжения эротического триллера в кинотеатрах страны состоится 16 декабря 2027 года — за день до мировой премьеры.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. В продолжении, которое получило название «Тайна горничной», она устроится работать в новую семью, которая скрывает опасные тайны.

Главную роль в сиквеле вновь исполнит Сидни Суини («Эйфория»). В продолжении также сыграет Кирстен Данст («Человек-паук»). Режиссёром выступит Пол Фиг, постановщик первой части. Оригинальная «Горничная» вышла в декабре 2025 года и собрала более $ 400 млн, при скромном бюджете в $ 35 млн. Ленту также официально показывали в российских кинотеатрах, где она также продемонстрировала высокие результаты — сборы превысили 1,39 млрд рублей.