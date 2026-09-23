Topson вернулся в OG — клуб представил обновлённый состав по Dota 2

OG представила новый состав по Dota 2.

Главным возвращением стал Топиас Topson Таавитсайнен — двукратный чемпион The International 2018 и 2019 годов именно в составе OG. На последнем TI финн выступал за LGD Gaming, где занял 9-13-е место. Кроме Topson, к ростеру присоединились оффлейнер Валерий SSS Лазарев на правах аренды из PARIVISION и саппорт Иван OneJey Живицкий. Тренером назначен Игор kaffs Фуртадо.

Свои позиции в составе сохранили керри Джон Natsumi- Варгас и саппорт пятой позиции Андрей skem Онг. Команда тренируется вместе с начала сентября.

Ближайшим турниром для обновлённого ростера может стать DreamLeague Season 30, который пройдёт со 2 по 13 декабря с призовым фондом $ 750 тыс.