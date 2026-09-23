«Всегда буду любить Кингпина»: Винсент Д’Онофрио — о закрытии «Сорвиголовы» от Marvel

Звезда сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Винсент Д’Онофрио высказался о закрытии шоу. О своём отношении к завершению проекта актёр рассказал на своей странице в соцсети Х.

Артист благодарен фанатам за поддержку шоу на протяжении двух сезонов. Д’Онофрио отметил, что всегда будет любить антагониста сериала Уилсона «Кингпина» Фиска, которого он сыграл. Актёр также добавил, что в третьем, финальном сезоне создатели удивят зрителей.

Мы так наслаждались теми эмоциями, которые вам дарил сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Вы держались с нами, и мне нравится думать, что мы держались с вами. У нас есть финальный сезон, третий сезон, который направляется к вам в следующем году с некоторыми очень крутыми вещами. Люблю всех, кто нас поддерживал. Я люблю, так же люблю и всегда буду любить Уилсона Фиска.

Дата выхода третьего сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» пока неизвестна. Ранее сообщалось, что предстоящее продолжение станет большим финалом шоу. Студия Marvel не сообщала о появлении персонажей сериала в других проектах супергеройской киновселенной.