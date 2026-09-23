Российский стример StRoGo получил гражданство Таджикистана, чтобы пройти на мэйджор по CS2

Известный российский стример по Counter-Strike Иван StRoGo Шурпатов получил гражданство Таджикистана. Предполагается, что таким образом он вместе со своей медиакомандой WW Team пытается квалифицироваться на чемпионат мира PGL Major Singapore 2026.

В профиле Строго на Liquipedia указаны две национальности, Россия и Таджикистан — при этом редактор, который внёс изменения, утверждает, что видел подтверждающий документ. На HLTV флаг Шурпатова также был изменён, сам стример ситуацию пока не комментировал.

Это позволит Шурпатову и WW Team претендовать на место на зимнем мэйджоре в Сингапуре. Сейчас в состав входят уже два представителя Азии (сам Иван и Борис Ryujin Ким): если их станет трое, команда сможет перейти из европейского в азиатский регион. В таком случае рейтинг WW Team позволит коллективу отобраться на главный турнир сезона.

Ранее подобным образом поступила команда BC.Game с Симплом: россиянина Дениса electronic Шарипова заменили на игрока из Австралии, после чего ростер стал преимущественно азиатским и может претендовать на слот от нового региона.