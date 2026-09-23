В Discord ввели проверку возраста пользователей

Сооснователь платформы для голосовых и видеозвонков Discord Станислав Вишневский рассказал о введении проверки возраста в сервисе. Новые правила начали действовать с 23 сентября.

Теперь Discord распределяет пользователей по возрастным группам автоматически, в зависимости от данных аккаунтов. Совершеннолетних не ждёт никаких ограничений, а подросткам от 13 до 17 лет взрослый контент будет недоступен. Если платформа не смогла определить возраст человека, то он лишится доступа к некоторым возможностям.

Узнать возрастную группу пользователь может во вкладке Account Status. Она определится в зависимости от даты создания профиля и типа серверов, к которым человек подключался. Платформа определит возраст пользователя после сбора данных о его учётной записи или после подтверждения даты рождения в настройках. В феврале создатели Discord планировали ввести проверку возраста с помощью биометрии и введения данных документов, однако позже от этой идеи отказались.