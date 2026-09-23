Вышел третий, финальный эпизод сериала Hour Zero — приквела Ace Combat 8

23 сентября состоялась премьера третьего эпизода сериала Hour Zero — приквела будущего авиасимулятора Ace Combat 8: Wings of Theve. Финальная серия короткометражного шоу уже доступна на официальном YouTube-канале компании Bandai Namco. В эпизоде есть русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Проект повествует о троих незнакомцах, которые переживают первые дни вторжения Республики Сотоа в Федерацию Центральной Усеи. Главные роли в сериале сыграли Джош Холлоуэй («Остаться в живых»), Брэндон Раут («Возвращение Супермена») и Тэмлин Томита («Кобра Кай»). Первый играет пилота, которому негде приземлиться, Раут — врача, спасшего своего врага, Томита — ведущую новостей, которую заставили замолчать за правду. История рассказана в обратном порядке и ведет отсчёт к моменту, когда их обычная жизнь рухнула и началась война.

Сериал Hour Zero приурочен к релизу Ace Combat 8: Wings of Theve — новой части авиасимуляторов, релиз которой состоится 2 октября. По сюжету игроки окажутся в роли аса-пилота и будут сражаться за выживание своей родины. Действие разворачивается в Странджреале — вымышленном мире серии, который теперь охвачен войной. Проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы издания Deluxe смогут начать игру 29 сентября.