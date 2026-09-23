Начались съёмки музыкального сериала «Девочка-Яга» с Нонной Гришаевой
Онлайн-кинотеатр Start сообщил о старте съёмок сериала «Девочка-Яга». Дата выхода музыкальной комедии пока неизвестна. Авторы также представили первые фото со съёмочной площадки шоу.
Фото: Start
Фото: Start
Фото: Start
Проект расскажет про школьницу Тасю, которая внезапно открывает в себе магические способности, когда случайно превращает завуча в овцу. Теперь героине предстоит совмещать тайную жизнь с репетициями в музыкальной группе и решением подростковых проблем.
Главные роли играют Екатерина Темнова («Манюня»), Нонна Гришаева («Папины дочки. Новые»), Ольга Кузьмина («Кухня») и другие актёры. Режиссёром выступает Александр Данилов («Мой любимый чемпион»). В сериал войдёт 12 серий.