Турки уничтожают рейтинг Hearts of iron 4 из-за скандала с бывшим президентом страны

Пользователи из Турции начали громить рейтинг знаменитой стратегии Hearts of Iron 4 в Steam из-за скандала в Discord. В категории «Недавние обзоры» на странице игры общий показатель снизился до «В основном отрицательных».

Геймеры сообщают, что причиной скандала стало поведение студии Paradox Interactive. По словам геймеров, на официальном Discord-сервере стратегии авторы начали банить пользователей, которые ставят на свои аватары фотографию Мустафы Кемаля Ататюрка — бывшего президента Турции. Администраторы якобы считают, что политик был спорной фигурой и пользователям нельзя использовать его изображения.

Игроки раскритиковали позицию разработчиков, обвиняя их в безосновательных выводах насчёт политического деятеля. Многие также считают, что авторы не имеют права банить геймеров за использование фотографии президента, ведь сама студия так и не добавила поддержку турецкого языка в игру.

Фото: Steam

Что пишут игроки в обзорах Hearts of Iron 4 после скандала в Discord:

Будьте вы все прокляты. Вы наживаетесь на людях, взвинчивая цены до заоблачного уровня, и при этом оскорбляете лидера страны — одного из пяти крупнейших рынков для вашей игры, — выдвигая против него невежественные и безосновательные обвинения в геноциде. Вы отказываетесь добавить язык одного из самых прибыльных для вас регионов, да к тому же держите в штате людей, оскорбляющих его основателей. Позор вам.

На Discord-сервере игры эти люди клеветали на Ататюрка, называя его виновником геноцида, требовали от пользователей сменить аватары на его изображение и даже блокировали тех, кто отказывался. Этот позорный инцидент, произошедший в, пожалуй, самой популярной игре компании, которая годами не может обеспечить даже элементарную языков