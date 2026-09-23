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Сериал Очарованные (2026) — трейлер онлайн, сюжет, актёры, точная дата выхода, сколько серий, когда выйдет

Мистический сериал «Очарованные» стартует 14 ноября — трейлер
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«Кинопоиск» представил трейлер сериала «Очарованные» — своего нового оригинального проекта. Шоу стартует уже 14 ноября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Действие сериала развернётся в городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре сюжета две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини останется всего девять дней, чтобы спасти сестру.

Главные роли в проекте сыграли Елена Подкаминская («Красный шёлк»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы»), Даниил Воробьёв («Повелитель ветра»), Таисья Калинина («Пальма 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Шеховцов («Минута тишины»).

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