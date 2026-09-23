Снежная карта и новые враги: детали апдейта Frozen Trail для ARC Raiders

Студия Embark раскрыла подробности Frozen Trail — крупнейшего апдейта для игры ARC Raiders. Разработчики представили ролик, показывающий особенности предстоящего обновления.

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

В рамках патча в шутере появится снежная карта под названием Pendola Pass. Локация представляет собой ледяные скалы вокруг небольшого города, где находятся редкие технологии. Задача игрока — изучить окрестности и найти ценные предметы, параллельно выяснив причины уничтожения территории. Вместе с обновлением в игре также появится огромный механизированный аппарат под названием «Фрегат». Геймерам предстоит пробраться на борт робота, исследовать коридоры, сразиться с бойцами ARС и рейдерами.

Апдейт также привнесёт в игру три новых типа роботов-противников — «Скрытника», «Хулигана» и «Гидру». Кроме того, в ARC Raiders появятся улучшенные виды вооружения, а также дополнительное убежище Аванпост.

Обновление Frozen Trail выйдет 8 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В рамках патча авторы также предоставят доступ к хардкорной операции и переработают древо навыков.