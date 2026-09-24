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В кинотеатрах Росси вышел фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым

В кинотеатрах Росси вышел фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым
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С сегодняшнего дня в России начинаются показы фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым в ведущей ролью. Ленту уже крутят во многих городах страны.

Сюжет фильма расскажет историю автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины.

Вместе с Борисовым в ленте также сыграли Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).

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