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Джуд Лоу сыграет со Скарлетт Йоханссон в новом фильме режиссёра «Солнцестояния»

Джуд Лоу сыграет со Скарлетт Йоханссон в новом фильме режиссёра «Солнцестояния»
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По данным Deadline, Джуд Лоу ведёт переговоры, чтобы сняться в фильме «Козёл отпущения » Ари Астера, режиссёра «Солнцестояния». Окончательно актёр пока не утверждён в касте.

Сюжет держится в секрете, но некоторые предполагают, что речь идёт о докторе, который оперирует человека, ставшего интернет-знаменитостью. Другие говорят, что это научно-фантастическая мелодрама, а кто-то — что это скорее традиционная для Астера драма. По словам инсайдеров, полного понимания сути картины пока нет ни у кого.

Главную роль исполнит знаменитая актриса Скарлетт Йоханнсон. Картину выпустит в прокат студия А24, как и предыдущие ленты Астера. Он также написал сценарий к ленте. Ещё в касте числится Джейкоб Элорди.