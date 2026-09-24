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Фильм «Вышка 2» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Вышка 2» вышел в кинотеатрах России
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Вышка 2», продолжение хитового триллера о боязни высоты.

«Вышка 2» рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

Главные роли в «Вышке 2» исполнили Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами триллера выступили Майкл Спириг и Питер Спириг — авторы хоррора «Пила 8».

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