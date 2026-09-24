Фильм «Вышка 2» вышел в кинотеатрах России
Поделиться
С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Вышка 2», продолжение хитового триллера о боязни высоты.
«Вышка 2» рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.
Главные роли в «Вышке 2» исполнили Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами триллера выступили Майкл Спириг и Питер Спириг — авторы хоррора «Пила 8».
Комментарии
- 24 сентября 2026
-
07:36
-
07:31
-
07:24
- 23 сентября 2026
-
21:08
-
20:51
-
20:42
-
19:58
-
19:37
-
19:06
-
18:52
-
18:36
-
17:50
-
17:48
-
17:18
-
16:46
-
16:17
-
15:58
-
15:42
-
15:39
-
15:27
-
14:55
-
14:31
-
14:01
-
13:47
-
13:36
-
13:21
-
13:04
-
12:50
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
11:49
-
11:44
-
11:35
-
11:27