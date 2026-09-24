Роберт Паттинсон ответил на сравнение его актёрской игры в «Прайм-тайме» с Джокером

Люди, которые сравнивают актёрскую игру Роберта Паттинсона в фильме «Прайм-тайм» с Джокером, немного не так видят персонажа, считает актёр.

По словам Паттинсона, из Барри Кеогана получился отличный Джокер, а сам актёр не планирует как-то смещать фокус на себя и на возможность самому сыграть безумного клоуна.

Это потрясающая роль… но Барри — тот самый парень. Мне так понравилось сниматься в той сцене с ним. Думаю, он феноменальный. Было так весело работать с ним над этим. Но да, я хочу, чтобы снялся он. Меня это гораздо больше интересует.

«Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.