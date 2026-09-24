В кинотетарах России вышел фильм «Романовы: преданность и предательство» о Николае II

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Романовы: преданность и предательство» о Николае II.

В картине рассказывают о последних годах жизни императора Николая II. О его любящей жене — императрице Александре, о его сыне — цесаревиче Алексее, о его дочерях — великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, о его брате Михаиле Александровиче. Измены и трусость родственников из династии Романовых, политиков всех мастей, генералов, клявшихся в верности престолу, привели к краху империи.

Главные роли в ленте сыграли Виталий Кищенко («Сердце пармы»), Ксения Кутепова («Территория»), Денис Пропалов («Небо») и другие актёры. Режиссёром выступил Василий Чигинский («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»).