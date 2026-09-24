Состоялся полноценный релиз Silent Hill: Townfall на PS5 и ПК

Сегодня состоялся полноценный релиз хоррора Silent Hill: Townfall. Пару дней назад игра стала доступна в раннем доступе для обладателей расширенного издания.

Silent Hill: Townfall — новая глава во вселенной серии. Это первая часть франшизы, действие которой разворачивается от первого лица. Авторы обещают показать новый взгляд на хоррор-вселенную, ведь в этот раз события развернутся в тихом городке в Шотландии.

Главным героем выступает Саймон Орделл, которого вызывают обратно на остров Сент-Амелия, чтобы «всё исправить». Однако там он сталкивается с городом, лежащим тихо под густым туманом, казалось бы, заброшенным, но на деле на территории скрывается нечто зловещее.